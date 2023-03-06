Дюжаррик: Гутерриш следит за выдачей виз российским дипломатам
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга заявил, что Антониу Гутерриш следит за тем, чтобы визы США выдавались российским дипломатам, прибывающим в штаб-квартиру в Нью-Йорке.
«Генсек и его юридические советники весьма сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства исполнялись и все делегации, у которых есть дела в ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть», — сказал официальный представитель Гутерриша.
Накануне представитель России Ирина Тяжлова заявила, что США вновь отказались выдавать визы российским дипломатам, планировавшим принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН, которая расположена в Нью-Йорке.
Тяжлова отметила, что подобные действия Вашингтона нарушают заключённое между Организацией Объединённых Наций и Соединёнными Штатами соглашение.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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