В Турции решили оштрафовать Илона Маска за покупку Twitter

Турецкий Совет по конкуренции принял решение оштрафовать американского миллиардера Илона Маска за приобретение Twitter.

Сообщается, что для совершения такой покупки Маск должен был сначала получить разрешение совета.

Поскольку существенного снижения эффективной конкуренции в результате действий миллиардера не случилось, сделка была признана состоявшейся.

Однако за отсутствие разрешения Маск должен выплатить 0,1% дохода Twitter в Турции по итогам прошлого года.