Гигин сообщил об установлении контроля почти над половиной Бахмута

Советник главы ДНР Гигин заявил об установлении контроля российскими войсками почти над половиной Бахмута.

Несмотря на то, что переброска российских подразделений затруднена продвижение в городе продолжается. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гигин в эфире телеканала "Россия-24".

При этом он Гигин отметил, что войска установили контроль почти над половиной Бахмута (рос.название - Артемовск).

"Наши войска и артиллерия уже в городе", - сказал он.

По словам Гигина транспортные коммуникации, ведущие в Бахмут находятся под контролем подразделений российской армии.