Гигин сообщил об установлении контроля почти над половиной Бахмута
2023-03-07 11:52
Советник главы ДНР Гигин заявил об установлении контроля российскими войсками почти над половиной Бахмута.
Несмотря на то, что переброска российских подразделений затруднена продвижение в городе продолжается. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гигин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом он Гигин отметил, что войска установили контроль почти над половиной Бахмута (рос.название - Артемовск).
"Наши войска и артиллерия уже в городе", - сказал он.
По словам Гигина транспортные коммуникации, ведущие в Бахмут находятся под контролем подразделений российской армии.
Опубликовано: Максим Алексеев