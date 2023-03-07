Учительницу отстранили от работы за то, что она носила в школе огромную фальшивую грудь

Кайлу Лемье временно отстранили от работы и отправили в оплачиваемый отпуск. Она не ведёт уроки, но продолжает работать в школьном совете.

Преподавательница из Халтона (Канада) принялась носить на занятиях фальшивую грудь огромного размера. Настолько огромного, что это не могло не привлечь внимание учеников и, как следствие, их возмущённых родителей.

Поначалу, правда, Кайла утверждала, что грудь не является искусственной, и женщина якобы страдает от гигантомастии, когда молочные железы у женщин чрезмерно увеличиваются. Вот только дама не смогла официально подтвердить свой диагноз.

Масла в огонь подлили наблюдения горожан, которые не раз замечали Кайлу на улице — выходя из дома по делам, она смывала макияж, снимала парик и протез груди и представала в мужском облике.

Всё это посчитали слишком эксцентричным поведением для женщины, обязанностью которой является образование молодёжи.

В средней школе, где трудилась скандальная учительница, пообещали подумать над дресс-кодом для педагогов, хотя некоторые и уверены, что это является нарушением гражданских прав учителей.

Но родители детей и подростков уверены, что в данном случае на первом месте должны стоить интересы учащихся и их психологическая и моральная безопасность.