Пациенту ампутировали детородный орган, но после обследования оказалось, что в этом не было нужды
2023-03-07 12:34
Больница Сан-Донато в Ареццо (Тоскана, Италия) оказалась в центре внимания СМИ, ведь один из врачей ещё в 2018 году допустил преступную халатность.
Доктор вот-вот предстанет перед судом, и истцом является пациент, которому ампутировали пенис — якобы из-за опасной опухоли на органе.
Однако, после операции было проведено дополнительное обследование, во время которого выяснилось, что от злополучной опухоли не осталось и следа.
Врача обвиняют в том, что он положил пациента на операционный стол, не проведя предварительно все необходимые тесты.
Пострадавший мужчина не без оснований утверждает, что причинённый ему ущерб очень серьёзен, и требует через суд компенсацию.
Опубликовано: Игнат Ветров