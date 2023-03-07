Пациенту ампутировали детородный орган, но после обследования оказалось, что в этом не было нужды

Больница Сан-Донато в Ареццо (Тоскана, Италия) оказалась в центре внимания СМИ, ведь один из врачей ещё в 2018 году допустил преступную халатность.

Доктор вот-вот предстанет перед судом, и истцом является пациент, которому ампутировали пенис — якобы из-за опасной опухоли на органе.

Однако, после операции было проведено дополнительное обследование, во время которого выяснилось, что от злополучной опухоли не осталось и следа.

Врача обвиняют в том, что он положил пациента на операционный стол, не проведя предварительно все необходимые тесты.

Пострадавший мужчина не без оснований утверждает, что причинённый ему ущерб очень серьёзен, и требует через суд компенсацию.