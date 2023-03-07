Полиция Грузии применяет водомёты против протестующих в Тбилиси

Грузинские полицейские задействовали водомёты при разгоне протестующих в столице страны.

Вечером вторника ряд государственных телеканалов Грузии опубликовали репортаж, в котором продемонстрировано, как грузинские полицейские разгоняют десятитысячную акцию протеста возле здания парламента в Тбилиси. Поначалу правоохранители использовали лишь слезоточивый газ, однако позднее были вынуждены прибегнуть к помощи водомётов.

Известно, что масштабная акция протеста, переросшая в стычки с полицейскими, началась в столице Грузии после того, как местные парламентарии в первом же чтении приняли закон об иноагентах.