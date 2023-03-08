Российские страховщики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2023 года

В страховой компании «Ренессанс страхование» подвели итоги 2022 года и назвали самые угоняемые автомобили.

В число лидеров по количеству угонов в России вошли автомобили южнокорейских брендов Genesis, Hyundai и Kia.

Чаще всего злоумышленники угоняли Hyundai Palisade. Каждый сотый такой автомобиль, застрахованный по КАСКО, был угнан.

Далее в рейтинге самых угоняемых автомобилей следуют Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

В страховой компании подчеркивают, что в 2022 году было получено на 30% меньше обращений по поводу угона, чем годом ранее.