Российские страховщики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2023 года
2023-03-08 02:07
В страховой компании «Ренессанс страхование» подвели итоги 2022 года и назвали самые угоняемые автомобили.
В число лидеров по количеству угонов в России вошли автомобили южнокорейских брендов Genesis, Hyundai и Kia.
Чаще всего злоумышленники угоняли Hyundai Palisade. Каждый сотый такой автомобиль, застрахованный по КАСКО, был угнан.
Далее в рейтинге самых угоняемых автомобилей следуют Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.
В страховой компании подчеркивают, что в 2022 году было получено на 30% меньше обращений по поводу угона, чем годом ранее.
Опубликовано: Светлана Репина