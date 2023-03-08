Сыворотка правды: существует ли на самом деле и что используют в таком качестве

Препараты, изменяющие сознание, действительно существуют, но их эффекта недостаточно, чтобы отделить правду от лжи.

Термин "сыворотка правды" относится к ряду препаратов, изменяющих сознание. Эти наркотики делают людей неспособными лгать - по крайней мере, так гласит теория.

Такие препараты, изменяющие сознание, действительно существуют, но их эффекта недостаточно, чтобы отделить правду от лжи.

Люди со времен Римской империи знали: человек с большей готовностью говорит правду, находясь под воздействием алкоголя. Вот откуда взялась идея, лежащая в основе термина "сыворотка правды".

Это понятие относится к препаратам, изменяющим сознание. Но реальность такова, что ни один из них не обладает достаточной силой, чтобы так сильно завладеть человеческим разумом, чтобы сделать ложь невозможной.

Некоторые сыворотки правды, такие как тиопентал натрия, замедляют скорость, с которой тело посылает сообщения от спинного мозга к головному.

В результате труднее выполнять высокофункциональные задачи - например, концентрироваться на одном виде деятельности. Таким образом лгать может быть сложнее, но не невозможно.

То же самое происходит, когда человек достигает того сумеречного состояния, когда находится между сознанием и сном. Тем не менее, нет никакого способа по-настоящему узнать, говорит ли кто-то правду, или нет.

Дело в том, что у лекарств есть и другие побочные эффекты. Наиболее тревожные - те, которые могут заставить сказать что-то, чтобы доставить удовольствие кому-то другому - даже если это неправда.

К слову, в качестве сыворотки правды используются такие лекарства, как пентотал натрия. К слову, этот барбитур привел к летальному исходу таких знаменитостей, как Мэрилин Монро, Джуди Гарленд, Джими Хендрикс.

Этот препарат также был одним из первых, использованных для смертельных инъекций в США, и чаще всего вводился внутривенно.

С такой же целью применяется скополамин - смесь черных семян, извлеченных из растения Дурман страмониум. На протяжении 1920-30-х годов некоторые полицейские управления в США применяли скополамин к подозреваемым.

В свое время скополамин был предпочтительным препаратом сыворотки правды для многих, он также стирал память испытуемых начисто, так что они не знали, что сказали после пробуждения, сообщает Gizmodo.

Наркотик получают из семян дерева, которое местные жители в Колумбии, где оно произрастает, называют деревом "напои себя". В то время как некоторые нацисты использовали его при допросах, сегодня он входит во многие лекарства, помогающие предотвратить морскую болезнь и тремор при болезни Паркинсона.

Амитал натрия или Амобарбитал - также разновидность барбитура. Он широко использовался во время Второй мировой войны в качестве успокаивающего средства для солдат с психологическим расстройством.

Но, как и все препараты сыворотки правды, амитал натрия является мощным седативным средством, и этот побочный эффект в сочетании с нарушением координации и когнитивными нарушениями, которые он вызывает, является причиной того, что солдаты перестали его использовать.