Гора мусора размером с 12 футбольных полей загорелась в Индии, городе Кочи

Токсичные пары от горящей кучи заставляют пожарных падать в обморок. Огромная гора мусора в Кочи, Индия, загорелась шесть дней назад, и более 600 000 человек сейчас имеют дело с толстым слоем дыма, окутывающим их город.

Токсичный туман, витающий над Кочи, также затронул пожарных.

По данным The Indian Express, по меньшей мере у 20 человек из пожарной службы возникли проблемы с дыханием после борьбы с огнем.Некоторые пожарные также потеряли сознание после вдыхания паров, сообщает CNN со ссылкой на информацию местного пожарного управления.

Согласно исследованию 2020 года, проведенному Международным городским сотрудничеством, программой, связанной с Европейским союзом, на свалку ежедневно добавляется около 100 метрических тонн пластикового мусора.

Правительство штата Кочи заявило в заявлении в воскресенье, что пожар находится под контролем. Пожарная служба в Кочи не сразу ответила на вопросы инсайдеров о том, был ли пожар потушен.