В России обнаружен алмаз, которому более 3 с половиной миллиардов лет

Обнаруженный в Якутии алмаз является самым древним из тех, что сегодня известны ученому миру.

Небольшой алмаз, найденный в породах кимберлитовой Трубки Удачная, стал самым древним из алмазов в мире из всех, которые сегодня известны научному миру, сообщает МК. Размер алмаза - 0,3 мм.

Обнаруженный нами алмаз, по всей видимости, является самым древним из тех, что изучены на сегодняшний день. Его возраст оценивается примерно в 3,6 миллиарда лет, - уточнил Николай Похиленко, руководитель Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН.

Месторождение алмазов Трубка Удачная расположено на севере Якутии. Оно находится в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле, что в 20 километрах от северного полярного круга.

Трубка была открыта в 1955 году. Позже для промышленной добычи алмазов рядом возвели посёлок (теперь это город) Удачный и горно-обогатительный комбинат.