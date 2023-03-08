Чуть не погибла: Мария Погребняк во время съемок в Африке столкнулась со скорпионом

Блогер призналась, что опасное ядовитое насекомое поджидало ее прямо в ванной, и она успела его сфотографировать.

Блогер Мария Погребняк призналась, что едва не распрощалась с жизнью во время съемок телешоу "Новые звезды в Африке", сообщает КП.

Как оказалось, в ее ванную проник ядовитый черный скорпион. Об этом жена футболиста Павла Погребняка рассказала в соцсетях по возвращении в Москву.

Первая ночь в Африке вполне могла стать и последней для меня, - констатировала блогер.

По словам красавицы, она едва не раздавила ядовитого монстра. Это случилась рано утром, селебрети испугалась, но все-таки решила сделать фото на память.

Осознание опасности пришло к Погребняк позже - когда узнала, что за незваный гость ее посетил. Как известно, яд черного скорпиона начинает свое черное действо в считанные минуты. Сначала это сильная боль, потом возможны судороги и даже удушье.

Несвоевременная медпомощь может стоить пострадавшему жизни.