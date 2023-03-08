Громкое дело: в суде Британии продолжаются слушания по незаконной трансплантации органов для дочери крупного чиновника Нигерии

Потенциального 21-летнего донора обманом привезли в Англию, но он сбежал от доктора и обратился в полицию.

Суд в Лондоне продолжает рассмотрение громкого дела, связанного с торговлей людьми и незаконной трансплантацией органов. Главным фигурантом стал 60-летний политик из Нигерии Айк Экверемаду.

Он обвиняется в том, что вместе с сообщниками помог организовать поездку в Великобританию потенциального донора. Почка требовалась его больной дочери.

Как стало известно The Old Bailey, 21-летнему уличному торговцу из Лагоса должны были заплатить за почку до 7000 фунтов стерлингов. Парню обещали возможности в Великобритании за помощь дочери мистера Экверемаду.

Сам потенциальный донор признался, что даже не подозревал о своей реальной роли. А когда узнал - сбежал из квартиры доктора, где временно проживал, и обратился в полицию.

При этом мистер Экверемаду, его 56-летняя жена Беатрис и их 25-летняя дочь Соня и медицинский "посредник" доктор Обинна Обета отрицают это обвинение.

Как сообщили суду, уличный торговец был ложно представлен как двоюродный брат Сони, чтобы убедить медиков Королевской бесплатной больницы в Лондоне провести частную процедуру стоимостью 80 000 фунтов стерлингов.

У мистера Экверемаду на суде спросили о неподписанном письменном показании, которое было изъято из дома доктора Обеты в Саутуорке, в котором ложно указывалось, что предполагаемый донор был двоюродным братом Сони.

Нигерийский политик заявил, будто бы не подписывал его. Судебный процесс продолжается.