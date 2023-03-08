Daily Mail: за год действия санкций Запада жизнь в РФ не изменилась
2023-03-08 13:39
Издание Daily Mail сообщило о неспособности западных санкций изменить качество жизни в России.
8 марта представитель британского информагентства Daily Mail Сью Рид сообщила, что ознакомилась с фотографиями фут-кортов и продуктовых магазинов в российской Перми, которые свидетельствуют о том, что за год западного санкционного давления жизнь в России не изменилась в худшую сторону.
По мнению Рид, в настоящий момент жители Великобритании страдают от последствий западных санкций существенно больше, нежели россияне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей