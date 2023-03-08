Издание Daily Mail сообщило о неспособности западных санкций изменить качество жизни в России.

8 марта представитель британского информагентства Daily Mail Сью Рид сообщила, что ознакомилась с фотографиями фут-кортов и продуктовых магазинов в российской Перми, которые свидетельствуют о том, что за год западного санкционного давления жизнь в России не изменилась в худшую сторону.

По мнению Рид, в настоящий момент жители Великобритании страдают от последствий западных санкций существенно больше, нежели россияне.