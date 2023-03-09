Бывший мэр Белгорода Иванов хотел сбежать в Узбекистан, но был задержан в аэропорту

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов, который ранее был арестован по коррупционному делу, пытался вылететь в Узбекистан.

Правоохранители задержали его прямо в аэропорту, об этом сообщила его адвокат Елена Палымова.

Иванов пояснил, что свободно передвигался по стране и за ее пределы, поскольку не знал о проведении в отношении него следственных мероприятий.

Он рассказал, что в последнее время провел множество встреч, в том числе связанных с поиском работы.

Иванов также отметил, что пару недель назад был в Ташкенте, где встречался со своими одноклассниками.