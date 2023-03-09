Риттер: страны Запада напрасно вступили в конфронтацию с Россией
Эк-разведчик США утверждает, что Путин - великий политик и один из знаковых российских правителей.
Как считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер, именно нынешний лидер России не позволил развалить свою страну западным политикам в 90-е годы.
Цитаты Риттера приводи РИА Новости со ссылкой на Ютуб-канал The Dive with Jackson Hinkle.
По мнению бывшего разведчика США пытались "добить" новую Россию после распада Советского Союза, но ничего из этого не вышло.
Риттер подчеркнул любовь Путина к родине и его стремление создать обновленную Россию, в которой не будет недостатков - советских пережитков.
Бывший разведчик полагает, что Владимир Путин оставит заметный след в истории, его будут помнить как великую личность и знакового правителя.
Опубликовано: Храмова Оксана
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