Эк-разведчик США утверждает, что Путин - великий политик и один из знаковых российских правителей.

Как считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер, именно нынешний лидер России не позволил развалить свою страну западным политикам в 90-е годы.

Цитаты Риттера приводи РИА Новости со ссылкой на Ютуб-канал The Dive with Jackson Hinkle.

По мнению бывшего разведчика США пытались "добить" новую Россию после распада Советского Союза, но ничего из этого не вышло.

Риттер подчеркнул любовь Путина к родине и его стремление создать обновленную Россию, в которой не будет недостатков - советских пережитков.

Бывший разведчик полагает, что Владимир Путин оставит заметный след в истории, его будут помнить как великую личность и знакового правителя.