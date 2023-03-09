Жених обворовал меня дважды, оказавшись подлым мошенником: как мне снова поверить в любовь

После развода у меня начались новые отношения, но Антон, мой возлюбленный, нагло меня использовал, и обворовал дважды.

С мужем мы развелись по обоюдному согласию, потому что разлюбили друг друга. Он быстро обзавелся новой семьей, чему я была рада, а сама стала встречаться с Антоном.

Он был очень обходительным и романтичным. И я стала ловить себя на мысли, что это может быть моя судьба.

Однажды он позвонил мне, и сообщил, что попал в аварию, в связи с чем попросил помочь деньгами. У меня даже не возникло мысли, что это может быть развод.

Я испугалась за любимого человека, и перевела деньги с карточки. 2 дня Антон не выходил на связь, а потом позвонил, сказал,ч то был в больнице, и не мог ответить. Я ему поверила. В наших отношениях начался новый виток романтики.

Спустя время, меня ночью срочно вызвали в ветеринарную клинику, я врач-ветеринар.

Я поехала, а когда вернулась, то обнаружила, свою квартиру нараспашку. Антона там уже не было. Вместе с ним исчез мой ноутбук и другие ценные вещи. Теперь я боюсь, что больше не смогу верить мужчинам после такого предательства.