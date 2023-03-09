Иванец: второй элемент школьной формы введут в Беларуси со следующего года
2023-03-09 14:27
Глава Минобразования Беларуси Андрей Иванец утверждает, что со следующего года в белорусских школах будет введён дополнительный элемент школьной формы.
В четверг днём министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец публично заявил, что уже со следующего учебного года во всех белорусских школах будет введён новый элемент школьной формы. По словам Иванца, в этом году многие школы ввели первый элемент формы, которым является, например, жилетка.
Андрей Иванец утверждает, что вторым элементом школьной формы на учебный год 2023/2024 могут стать галстук или брюки, а также любой другой предмет профильной одежды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей