Альма Дойчер, которую называют "новым Моцартом", борется за спасение классической музыки

Альме Дойчер, которую пресса называет "новым Моцартом", исполнилось 18 лет. Премьера ее новой оперы-мюзикла "Новый вальс императора" состоялась в Зальцбурге на выходных.

Юная Альме Дойчер заявляет, что хочет спасти классическую музыку от смерти.

Дойчер - не обычный 18-летний подросток. Ее история экстраординарна – и хорошо известна.

Она начала писать музыку в возрасте четырех лет, сочинила оперу в семь лет ("Новый вальс императора" - ее третий проект) и концерт для скрипки в девять.

Стивен Фрай очень рано заметил ее на YouTube и сделал большую публикацию в Твиттере.

Девушку поддержали и некоторые крупнейшие имена в мире классической музыки, в том числе Даниэль Баренбойм, который сказал ей:

Все, чему нельзя научиться, у тебя уже есть.

Это цитата, о которой Дойчер теперь смущенно размышляет.

Я думаю, он имел в виду, что мне еще многому нужно учиться. Конечно, я буду учиться, пока не умру. Когда ты перестаешь учиться, ты сдаешься .

Альме Дойчер получила домашнее образование, вот что она думает об этом:

Это было правильное решение. У меня была свобода узнавать о том, что мне интересно, и делать все в своем собственном темпе.

Альме всегда с неприязнью воспринимает сравнения себя с Моцартом и очень переживает по этому поводу:

Я всегда хотела быть взрослой, и сравнение с Моцартом было самой удручающей вещью в мире, потому что никто никогда не мог быть таким, как он.

Я так рада, что мне 18. Люди внезапно начали воспринимать меня всерьез, теперь я больше не маленькая девочка.

Незадолго до пандемии юное дарование и ее семья (отец Гай, мать Джейни и младшая сестра сестра Хелен) переехали из своего дома на холмах Суррея в Вену, где Дойчер сейчас учится в Университете музыки и исполнительских искусств.

Она самая молодая выпускница дирижерских курсов, среди выпускников которых Кирилл Петренко и Клаудио Аббадо.

Девушка по-прежнему живет дома, но избалованный синий чулок былых времен в какой-то степени вырвался на свободу.

Альме и ее друзья проводят три или четыре вечера в неделю, занимаясь бальными танцами в больших залах австрийской столицы для развлечения.

В будущем Дойчер хочет основать школу композиции, где будет преподавать гармонию.

Она также намерена провести серию концертов, в которых будет дирижировать, играть на фортепиано и скрипке и даже танцевать.

Ее цель - донести музыку "до людей, которые не знают, когда хлопать, которые не разбираются в классической музыке; я бы с удовольствием играла на стадионах".

Альма Дойчер, символ в некотором смысле элитарности, стала плакатной девушкой для проповеди классической музыки.

Тем не менее, она всегда была чем–то вроде парадокса - с одной стороны, она развивала свое мастерство в элитных теплицах Европы, с другой стороны, она завоевала миллионы поклонников на самой демократичной из социальных сетей - платформе TikTok.

На ее премьере в Зальцбурге была обнадеживающе молодая публика: среди них, к примеру, трансвеститка, в короткой юбке и сапогах до бедер, что довольно необычно для консервативной Австрии.

Очевидно, что Альма Дойчер обладает способностью нести с собой перемены. К лучшему это или к худшему, можно спорить.