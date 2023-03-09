Чулпан Хаматова прибыла в Грузию: актриса устраивается в Русский театр драмы

47-летняя артистка больше года живет в Латвии. В Тбилиси она провела переговоры с руководителем театра Николаем Свентицким.

Звезда театра и кино уехала из России в феврале прошлого года и обосновалась в Латвии.

Народная артистка России Чулпан Хаматова была принята в труппу Нового Рижского театра, однако работать там оказалось сложно.

Хаматова представила моноспектакль «Post Scriptum», расказывающий о событиях на Дубровке. Несмотря на положительные отзывы критиков и вручение латвийской театральной премии, проект поставили на паузу.

Потом обсуждалась возможность пригласить звезду на главную роль в постановке по пьесе Натальи Ворожбит «Плохие дороги» - о событиях 2014 года в Донбассе. Но драматург запретила участие в спектакле своей пьесы российских актеров.

Позже руководство театра отказалось от идеи поставить на сцене "Старосветских помещиков" Николая Гоголя - худрук заявил, что это творческий провал.

Теперь актриса рассчитывает получить роль в другой постановке. Вместе с ней на сцене в интерпретации пьесы Жан-Поля Сартра "За закрытыми дверями" должна появиться также Рената Литвинова, которая переехала в Париж вместе со своей дочерью Ульяной и подругой Земфирой.

А пока решаются бюрократические проблемы, Чулпан Хаматова решила поискать работу в другой стране. 8 марта актриса прилетела в Грузию. В Тбилиси она провела переговоры с Николаем Свентицким - руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова.