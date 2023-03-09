В шикарном отеле Fuji Speedway в Японии в номере есть беговая дорожка

Получите заряд адреналина, проехав несколько кругов по знаменитой спидвею, а затем насладитесь онсеном на территории отеля с непревзойденным видом на гору Фудзи.

Отель Fuji Speedway, расположенный на горе Фудзи в Ояме, Япония, знаменит своим одноименным ипподромом.

Звук гоночных автомобилей наполняет воздух и вызывает дрожь в костях, когда профессиональные водители проезжают круги на автомобилях, разгоняющихся до 180 миль в час по прямой.

Он находится прямо за новым отелем, и его можно увидеть с патио и балконов.

Отель, входящий в коллекцию Unbound от Hyatt Hotels Corp был разработан Toyota Group, которая владеет <a>Fuji Speedway</a> работает с 2000 года. Его цель - сделать ипподром и прилегающую к нему территорию круглогодичным местом отдыха, сочетая острые ощущения от гонок с комфортом роскошного отеля.

Трасса Fuji Speedway открылась в 1965 году и в настоящее время проводит не менее восьми крупных соревнований в течение года, включая популярные японские трассы, такие как Super GT и Super Formula, а также чемпионаты на выносливость, такие как 6 часов Фудзи. Однако дни гонок - не единственные дни активного отдыха, поскольку гонщики ежедневно тренируются на трассе.

Из окон номеров с одной стороны отеля открывается вид на саму трассу, по которой в течение дня проезжают автомобили. С другой стороны отеля открывается свой особый источник вдохновения, откуда открывается потрясающий вид на гору Фудзи; самая высокая вершина Японии находится всего в нескольких милях отсюда или примерно в часе извилистой езды. Нажатие кнопки у кровати, чтобы раздвинуть шторы в комнате и увидеть невероятный восход солнца на Фудзи-Сан, создает впечатляющее начало утра.

Конечно, ипподром предназначен не только для просмотра. Гостям рекомендуется отправиться туда самостоятельно. Администрация отеля организует экскурсии за кулисами, а также настоящие гонки, что позволит путешественникам воплотить в жизнь свои <a>мечты о гоночной лихорадке Формулы</a>-1 на спидвее.

За символическую плату гости могут выехать на трассу на собственном автомобиле, чтобы проехать пару кругов. Кроме того, можно арендовать несколько уровней, в том числе GR Yaris RZ High Performance или GR Corolla RZ Morizo Edition, а также автомобили с автоматической или механической коробкой передач.

Из окон номеров с одной стороны отеля открывается вид на саму трассу, по которой в течение дня проезжают автомобили. С другой стороны отеля открывается свой особый источник вдохновения, откуда открывается потрясающий вид на гору Фудзи; самая высокая вершина Японии находится всего в нескольких милях отсюда или примерно в часе извилистой езды. Нажатие кнопки у кровати, чтобы раздвинуть шторы в комнате и увидеть невероятный восход солнца на Фудзи-Сан, создает впечатляющее начало утра.

Конечно, ипподром предназначен не только для просмотра. Гостям рекомендуется отправиться туда самостоятельно. Администрация отеля организует экскурсии за кулисами, а также настоящие гонки, что позволит путешественникам воплотить в жизнь свои <a>мечты о гоночной лихорадке Формулы</a>-1 на спидвее.

За символическую плату гости могут выехать на трассу на собственном автомобиле, чтобы проехать пару кругов. Кроме того, можно арендовать несколько уровней, в том числе GR Yaris RZ High Performance или GR Corolla RZ Morizo Edition, а также автомобили с автоматической или механической коробкой передач.

Отель также является домом для Музей автоспорта Fuji, занимающий первые два этажа. В пространстве представлены 40 автомобилей, от старинных до современных гоночных эпох. В других местах все предметы декора и искусства по всему отелю вдохновлены гонками. Логотипы имеют форму самой гоночной трассы, на витрине представлены сверкающие двигатели и детали автомобилей, а стены украшены гоночными плакатами. При этом ничто из этого не кажется навязанным или китчевым; оно органично вписывается в современный стиль отеля.

Помимо ипподрома, в отеле Fuji Speedway находится Omika, многоэтажный оздоровительный спа-центр с крытым бассейном, а также традиционным онсеном с крытыми и открытыми горячими ваннами, небольшим бассейном с холодной водой и сауной. (Гонки наносят больший физический ущерб водителям, чем вы думаете.) Гора Фудзи также присутствует здесь, не только благодаря прямому виду на почитаемую вершину из ванн, но и благодаря использованию ее богатых минералами вод.

На территории отеля работают гриль-ресторан robata, итальянский ресторан и бар с коктейлями и обширной коллекцией японского виски и крепких спиртных напитков.

Для самых состоятельных любителей гонок в отеле на 120 номеров пять вилл служат роскошным убежищем. В каждом номере есть гараж со стеклянными дверями для хранения и демонстрации транспортного средства, которое, возможно, предназначено для гонок, а также места для развлечений и огороженный газон, подходящий для собак.

Стоимость номеров начинается примерно с 40 000 йен (290 долларов) за ночь. Стоимость участия в гонках на собственном автомобиле начинается примерно с 3300 йен или 5300 йен при аренде гоночного автомобиля.