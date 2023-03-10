Сенатор Уикер: США бессильны перед российскими торпедами Посейдон

В США заявили о невозможности защититься от российских новейших торпед "Посейдон"

Американский сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил о беспомощности Соединенных Штатов перед новым российским оружием.

По словам Уикера, Вашингтон не имеет защиты против новейших российских торпед класса "Посейдон".

"США не обладают средствами защиты от современных российских стратегических вооружений, в том числе ядерных торпед "Посейдон", - заявил он.