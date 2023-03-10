Сенатор Уикер: США бессильны перед российскими торпедами Посейдон
2023-03-10 08:23
В США заявили о невозможности защититься от российских новейших торпед "Посейдон"
Американский сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер заявил о беспомощности Соединенных Штатов перед новым российским оружием.
По словам Уикера, Вашингтон не имеет защиты против новейших российских торпед класса "Посейдон".
"США не обладают средствами защиты от современных российских стратегических вооружений, в том числе ядерных торпед "Посейдон", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Николай Скира
Канада оснастит свои войска в Восточной Европе системами ПРО и противотанковым вооружением
Канада укрепит свои войска, дислоцированные в Восточной Европе в составе контингента НАТО, системами противоракетной обороны, противотанковыми комплексами и средствами защиты от атак беспилотников.Подробнее...
-
-
-