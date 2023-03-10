Рита Дакота открыла сбор денег для самой себя, фанаты перечислили певице более двухсот тысяч рублей

Певица отпраздновала 33-летие. И в этот день решила обеспечить себе подарок от поклонников, но презент любимого оказался дороже.

Рите Дакоте 9 марта исполнилось 33 года.

С каждым годом чувствую себя красивее, счастливее, сильнее, лучше. Жизнь, ты прекрасна! Спасибо всем за то, что у меня крутая аудитория и поле, где могу проявляться, — написала звезда.

Не исключено, что среди тех, кому певица адресует слова благодарности, есть и ее фанаты, которые также сделали ей подарок на день рождения. Причем Рита попросила их об этом сама.

Сегодня сделаю то, чего никогда в жизни не делала. Это тотальный выход из зоны комфорта. Очень волнуюсь. Каждый год в этот день делала что-то нужное, доброе и обязательно для других людей. И в этом году впервые в жизни хочу сделать что-то для себя, — объявила Дакота и открыла сбор денег.

Собранные средства звезда пообещала пустить на продвижение своего нового альбома.

Наверное, это самый заветный подарок. Хочу, чтобы альбом услышали больше десяти миллионов человек, — мечтает артистка.

Порадовать кумира решили многие: поклонники не скупились. Переводы в среднем составляли по 100-200-500 российских рублей, но поступления зачислялись каждую минуту.

Всего на подарок певица собрала чуть больше 200 тысяч рублей. Но артистку эта сумма не впечатлила. К слову, день рождения она отпраздновала в Дубае. Эту поездку организовал любимый мужчина. Оттуда пара отправились на Маврикий.