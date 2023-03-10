Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

В СМИ появилась информация о том, что правительства Саудовской Аравии и Ирана приняли решение о возобновлении дипотношений.

Днём пятницы журналисты новостного агентства Tasnim со ссылкой на инсайдеров сообщили, что власти Ирана и Саудовской Аравии непублично пришли к соглашению о восстановлении полномасштабных отношений между своими государствами.

По данным репортёров газеты Tasnim, власти Саудовской Аравии и Ирана также договорились о взаимном открытии посольств, что фактически указывает на восстановление дипломатических отношений.