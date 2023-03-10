Пэрис Хилтон называет аборт в 22 года глубоко личной агонией, которую невозможно объяснить

Пэрис Хилтон рассказывает о своем решении сделать аборт два десятилетия назад. В своих новых мемуарах предприниматель пишет, как она узнала, что беременна, в ноябре 2003 года после выхода первого сезона сериала "Простая жизнь".

"Я жила своей лучшей жизнью", - вспоминает Хилтон в книге "Париж: мемуары"."У меня был момент дикого ребенка, и это было своего рода восхитительно".

"Все рухнуло, когда я поняла, что беременна в 22 года. Это было похоже на пробуждение на карнизе за окном 40-го этажа.

Я была в ужасе и убита горем, усилили мои симптомы СДВГ. Все, что я знала о себе, вступало в противоречие со всем, во что меня учили верить об абортах.

Никто никогда не узнает, как тяжело стоять перед этим невозможным выбором, если она сама не столкнулась с этим", - продолжает она, отмечая, как гормоны беременности.

Наследница встречалась с моделью Tommy Hilfiger Джейсоном Шоу в течение двух лет. Хотя они любили друг друга, она знала, что не сможет взять на себя обязательства, связанные с созданием семьи.