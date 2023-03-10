CNN: вирус-зомби из тающей вечной мерзлоты может стать причиной новой пандемии
2023-03-10 21:26
CNN со ссылкой на ученых из французского Университета Экс-Марсель сообщает, что в вечной мерзлоте обнаружен опасный вирус-зомби.
Исследователи отмечают, что в таких условиях древние вирусы прекрасно сохраняются, а с учетом глобального потепления ситуация может выйти из-под контроля.
Активное таяние вечной мерзлоты связано с ускорением роста дневных температур в Арктике, где потепление идет в 4 раза быстрее, чем в остальных регионах планеты.
Ученые уже выявили древние вирусы, которые оказались способными к заражению амеб.
Не исключено, что высвободившиеся из вечной мерзлоты вирусы смогут заражать и людей, что приведет к новой пандемии.
Опубликовано: Светлана Репина