CNN: вирус-зомби из тающей вечной мерзлоты может стать причиной новой пандемии

CNN со ссылкой на ученых из французского Университета Экс-Марсель сообщает, что в вечной мерзлоте обнаружен опасный вирус-зомби.

Исследователи отмечают, что в таких условиях древние вирусы прекрасно сохраняются, а с учетом глобального потепления ситуация может выйти из-под контроля.

Активное таяние вечной мерзлоты связано с ускорением роста дневных температур в Арктике, где потепление идет в 4 раза быстрее, чем в остальных регионах планеты.

Ученые уже выявили древние вирусы, которые оказались способными к заражению амеб.

Не исключено, что высвободившиеся из вечной мерзлоты вирусы смогут заражать и людей, что приведет к новой пандемии.