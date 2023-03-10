Немецкая католическая церковь решила благословлять однополые браки
2023-03-10 23:08
Во время синоидального собрания по вопросам реформирования в Католической церкви было принято решение о благословлении однополых браков в Германии.
Ожидается, что с марта 2026 года немецкая католическая церковь будет благословлять такие союзы.
В поддержку своей инициативы отдали голоса 176 епископов собрания из 202, а против были только 14. Еще 12 епископов воздержались.
Для того, чтобы результаты голосования были признаны окончательными, необходимо две трети голосов.
В течение трех лет планируется подготовить необходимые документы и литургическую форму церемонии благословления.
Опубликовано: Светлана Репина