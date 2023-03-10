Немецкая католическая церковь решила благословлять однополые браки

Во время синоидального собрания по вопросам реформирования в Католической церкви было принято решение о благословлении однополых браков в Германии.

Ожидается, что с марта 2026 года немецкая католическая церковь будет благословлять такие союзы.

В поддержку своей инициативы отдали голоса 176 епископов собрания из 202, а против были только 14. Еще 12 епископов воздержались.

Для того, чтобы результаты голосования были признаны окончательными, необходимо две трети голосов.

В течение трех лет планируется подготовить необходимые документы и литургическую форму церемонии благословления.