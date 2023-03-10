Сенатор Манчин: США могут полностью заменить российские энергоносители в Европе

Американский сенатор Джон Манчин, возглавляющий комитет по энергетике и природным ресурсам в сенате, рассказал об энергетических возможностях США.

По его мнению, Соединенные Штаты могут полностью заместить российские газ и нефть в Европе своими энергоносителями.

По словам Манчина, в этом случае Россия лишится возможности использовать нефть и газ в качестве оружия.

Сенатор считает, что такая ситуация стала бы благословением для демократии и для свобод людей.

Манчин признался, что сам он полностью избавил бы мировые рынки от российских энергоносителей, но каждая страна должна сама принимать решение по этому вопросу.