От комедии до драмы: феномен популярности актрисы Дженни Ортега набирает обороты

Ортега ищет роли, которые не являются типичными, и рада сыграть героев с дерзкими натурами.

Популярность Дженни Ортега резко рванула вверх после безудержного хита “Среда”. Но в целом свою карьеру звезда начала в Голливуде более десяти лет - когда ей было всего 10 лет.

Девушка дебютировала на экране в эпизоде “Роб” в 2012 году. Год спустя она сыграла дочь вице-президента в фильме Marvel “Железный человек 3”.

Звезда Диснея появилась также в фильмах “Спаси день маленького негодяя”, “Всезнайка Нина”, “Ричи Рич” и “Застрял посередине”, прежде чем ворваться в жанр ужасов.

В активе Ортеги значатся “Коварные: глава 2”, “Няня: королева-убийца”, “Ты”, “Икс” и, конечно же, “Крик” и грядущий “Крик 6”.

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Я никогда по-настоящему не задумывалась об этом, потому что многое из того, что я делаю, - это хорроры, и у всех у них есть эти капризные и противные качества. Но что мне нравится, так это то, что у них также есть дерзкая подростковая натура, - сказала Ортега.

Ортега ищет роли, которые не являются “типичными”, говоря, что точное изображение разнообразных историй, особенно с участием подростков, зависит от следующего поколения креативщиков.