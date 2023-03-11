От комедии до драмы: феномен популярности актрисы Дженни Ортега набирает обороты
Ортега ищет роли, которые не являются типичными, и рада сыграть героев с дерзкими натурами.
Популярность Дженни Ортега резко рванула вверх после безудержного хита “Среда”. Но в целом свою карьеру звезда начала в Голливуде более десяти лет - когда ей было всего 10 лет.
Девушка дебютировала на экране в эпизоде “Роб” в 2012 году. Год спустя она сыграла дочь вице-президента в фильме Marvel “Железный человек 3”.
Звезда Диснея появилась также в фильмах “Спаси день маленького негодяя”, “Всезнайка Нина”, “Ричи Рич” и “Застрял посередине”, прежде чем ворваться в жанр ужасов.
В активе Ортеги значатся “Коварные: глава 2”, “Няня: королева-убийца”, “Ты”, “Икс” и, конечно же, “Крик” и грядущий “Крик 6”.
Что самое страшное в режиссуре фильма "Крик"?
Я никогда по-настоящему не задумывалась об этом, потому что многое из того, что я делаю, - это хорроры, и у всех у них есть эти капризные и противные качества.
Но что мне нравится, так это то, что у них также есть дерзкая подростковая натура, - сказала Ортега.
Ортега ищет роли, которые не являются “типичными”, говоря, что точное изображение разнообразных историй, особенно с участием подростков, зависит от следующего поколения креативщиков.
Я действительно вижу, как мое молодое поколение лучше контролирует себя в индустрии, - добавила Ортега.
Я думаю, что это действительно вдохновляет и важно. Чем чаще это будет происходить, тем больше мы будем признавать, что девушки - это гораздо больше, чем неубедительный стереотип.
Опубликовано: Светлана Гарусева