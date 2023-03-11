Войска «музыкантов» форсировали Бахмутку и движутся к центру Артемовска

По сообщению издания "Русская весна", вагнеровцы форсировали реку Бахмутку и уверенно продвигаются к центральной части Артемовска.

Как рассказали в источнике, на севере города российские военные активно наступают на завод "АЗОМ". Противник передвигается вглубь населенного пункта.

Вагнеровцы стремятся пробить оборону врага с разных флангов.

На юге Артемовска они наступают сразу по нескольким направлениям.

Из сообщения украинских аналитиков:

Ситуация стабильно тяжелая, ЧВК пытается расширить северный фланг за запад из-за того, что штурмы в направлении Богдановки пока не приводят к желаемому результату.

С лесопосадки на юго-восток от района Квадраты штурмовые бригады "Вагнера" провели уже 7 атак. На востоке от Ивановского российские войска пытаются обойти поселок и выйти на Т0504.

К северу от Соледара идут тяжелые бои, вагнеровцы отчаянно стараются прорваться. В данный момент ЧВК ищет слабые места противника и по максимуму использует ДРГ.