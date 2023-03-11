Селена Гомес вспоминает операцию по пересадке почки в 2017 году

Селена Гомес, перенесшая пересадку почки в 2017 году, еще раз говорит о том, как много значила для актрисы "Как я встретил твоего отца" Франсия Раиса, пожертвовавшая ей почку.

"Я никогда, никогда не буду в большем долгу перед человеком, чем Франсия", - сказала Гомес в пятничном выпуске "Дорогой ...", сериала Apple TV +, в котором рассказывается о "знаковых фигурах, меняющих правила игры", включая активистку Малалу Юсуфзай и покойного редактора Vogue Андре Леона Талли.

"Мысль о том, что кто-то, даже не сомневаясь, станет донором, была невероятно ошеломляющей".

Звезда "Единственных убийств в здании" вспомнила, что однажды ее "лучшая подруга" сказала, что ей нужно пройти тестирование, чтобы узнать, подходит ли она, и казалось, что на следующий день — на самом деле через три дня — им дали медицинский зеленый свет.

"Это был один из тех моментов, когда я чувствовала, что за мной присматривают", - сказала Гомес, которой потребовалась пересадка в результате ее борьбы с волчанкой.

Я знаю, что мне так, так, так повезло. Я понимаю, что это случается не со многими людьми, и я знаю, чем заканчиваются некоторые из этих ситуаций и насколько они серьезны, поэтому я не воспринимаю легкомысленно, что это случилось со мной таким образом.

Гомес, которая также открыто говорила о своем психическом здоровье, задокументировала дату пересадки с помощью татуировки, которая совпадает с татуировкой, принадлежащей Раисе.