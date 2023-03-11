Папа римский Франциск заявил о готовности посетить Москву и Киев
Папа римский Франциск в интервью газете La Nación заявил о готовности официально посетить Москву и Киев.
«Я поеду в оба места или ни в одно из них», — сказал понтифик, оценивая возможность совершения официального визита в Москву и Киев.
Кроме того, папа Франциск выразил сомнение в возможности проведения двусторонней встречи между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским под эгидой Ватикана.
Папа римский добавил, что на данный момент Святой престол продолжает прорабатывать вопрос возможности встречу между Путиным и Зеленским.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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