Папа римский Франциск заявил о готовности посетить Москву и Киев

Папа римский Франциск в интервью газете La Nación заявил о готовности официально посетить Москву и Киев.

«Я поеду в оба места или ни в одно из них», — сказал понтифик, оценивая возможность совершения официального визита в Москву и Киев.

Кроме того, папа Франциск выразил сомнение в возможности проведения двусторонней встречи между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским под эгидой Ватикана.

Папа римский добавил, что на данный момент Святой престол продолжает прорабатывать вопрос возможности встречу между Путиным и Зеленским.