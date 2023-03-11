Норвежский UKOM призывает изменить правила проведения операций по смене пола

Норвежский совет по расследованию в области здравоохранения (UKOM) считает необходимым пересмотреть рекомендации по использованию блокаторов полового созревания и операций по смене пола.

В соответствии с новыми рекомендациями UKOM, гормональная терапия и операции по смене пола для несовершеннолетних будут ограничены исследовательскими учреждениями.

Сообщается, что долгосрочные эффекты таких мер недостаточно изучены, особенно для подростков.

Авторы отчета UKOM особенно обеспокоены непропорционально высоким уровнем СДВГ, аутизма и синдрома Туретта среди молодежи с гендерной дисфорией.

Если Норвегия примет рекомендации UKOM, это сравняет страну со Швецией, Финляндией и Англией, которые ввели гарантии, защищающие несовершеннолетних от слепого принятия «гендерно-подтверждающей» помощи.