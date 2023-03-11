Newsweek: новые атомные подлодки России являются критической угрозой для США

Издание Newsweek со ссылкой на профессора Военно-морского колледжа Майкла Петерсена сообщает, что российские подводные лодки опасны для США.

Профессор рассказал, что Соединенные Штаты признают успехи России в производстве атомных подлодок.

Он отметил, что в мире считают серьезной силой китайский военно-морской флот, способный эффективно действовать над водой и в воздухе.

Однако под водой российские подводные лодки представляют для Соединенных Штатов критический вызов.

Петерсен отметило, что атомные подводные лодки РФ уже видели у побережья США, и это вызывает у американцев определенные опасения.