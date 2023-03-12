The Telegraph: Уоллес может стать генсеком НАТО, если Великобритания увеличит расходы на оборону

Издание The Telegraph пишет, что глава британского Минобороны Бен Уоллес может стать генсеком НАТО, но только при определенных условиях.

По информации издания, для этого Великобритания должна увеличить свои оборонные расходы.

Уоллес неоднократно заявлял о необходимости увеличения таких расходов, и если ему не удастся отстоять свою позицию, генсеком НАТО станет кто-то другой.

Авторы материала уточняют, что во Франции хотели бы видеть на этом посту представителя государств Евросоюза, а не Великобритании.

Помимо Уоллеса, кандидатами на пост генсека НАТО считаются премьер-министр Нидерландов Рютте, премьер-министр Литвы Шимоните, ее коллега из Эстонии Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.