В США заявили о заинтересованности в новой стратегии для черноморского региона

Американский посол в Румынии Кэтлин Кавалек заявила, что США хотят разработать новую стратегию для черноморского региона.

Она отметила, что украинский конфликт показал особую важность данного региона, поэтому был поднят этот вопрос.

По словам Кавалек, Конгресс США заинтересован в партнерстве с государствами черноморкого региона.

Она уточнила, что это необходимо для решения вопросов судоходства, сдерживания и обороны, экономического развития и обмена информцией.

В ближайшее время планируется провести заседание Стратегического диалога США с Румынией.