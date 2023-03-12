Ученые Ратгерского университета нашли белок Nickelback, с которого началась жизнь на Земле

Исследователи из Ратгерского университета обнаружили часть белка, который мог заложить основу для появления жизни на Земле.

Для проведения исследования ученые максимально упростили структуру обычных современных белков.

Все эти белки были простыми, но могли вступать в реакции и запускать химические процессы.

В ходе изучения был выбран белок, который лучше всего подходит на роль основателя жизни на планете.

Его назвали Nickelback. Пептид состоит из 13 аминокислот и двух ионов никеля. Ученые считают, что такой белок мог быть предшественником современных пептидов.