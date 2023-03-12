Не ошибиться: в Норвегии хотят ужесточить подход к смене пола для несовершеннолетних

Специалисты обеспокоены непропорционально высокими показателями СДВГ, аутизма и синдрома Туретта, обнаруженными среди молодежи с гендерной дисфорией.

Норвежский совет по расследованиям в области здравоохранения (UKOM) решил пересмотреть рекомендации по использованию блокаторов полового созревания и операциям по смене пола - чтобы иметь достаточно медицинских доказательств, подтверждающих такие процедуры.

Согласно новым принципам, гормональная терапия и операции по смене пола для несовершеннолетних будут ограничены.

База знаний, особенно основанных на исследованиях гендерно-ориентированного лечения (гормонального и хирургического), недостаточна, а долгосрочные эффекты малоизвестны, - утверждается в отчете агентства. Это особенно верно для подростков, у которых стабильность их гендерной неконгруэнтности неизвестна.

Международное общество доказательной гендерной медицины SEGM написало, что нынешние норвежские рекомендации, определяющие методы лечения детей с гендерной дисфорией, основаны на “гендерно-подтверждающей” модели ухода, даже не требующей психологической оценки.

Авторы отчета особенно обеспокоены непропорционально высокими показателями СДВГ, аутизма и синдрома Туретта, обнаруженными среди молодежи с гендерной дисфорией.

Согласно сообщению местных новостей, с 1975 по 1990 год примерно четырем норвежцам в год рекомендовали медицинские вмешательства, такие как заместительная гормональная терапия или операция по смене места жительства.

Но в последние годы в скандинавской стране наблюдается резкий рост числа медицинских консультаций по поводу гендерной дисфории. В период с 2007 по 2010 год число лиц, направляемых на консультации к медикам, выросло более чем в десять раз.

Если Норвегия примет рекомендации UKOM, это поставит страну в один ряд со Швецией, Финляндией и Англией. Эти страны недавно ввели новые гарантии, защищающие несовершеннолетних от слепого принятия “гендерно-подтверждающего” ухода.

Норвегия пошла по стопам своих северных соседей Швеции и Финляндии, а также Англии, заявив об экспериментальном характере молодежных гендерных преобразовани, - сказал представитель SEGM .

Американский журналист-расследователь Джесси Сингал, изучивший данную тему, приветствовал это заявление: