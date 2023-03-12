Не ошибиться: в Норвегии хотят ужесточить подход к смене пола для несовершеннолетних
Специалисты обеспокоены непропорционально высокими показателями СДВГ, аутизма и синдрома Туретта, обнаруженными среди молодежи с гендерной дисфорией.
Норвежский совет по расследованиям в области здравоохранения (UKOM) решил пересмотреть рекомендации по использованию блокаторов полового созревания и операциям по смене пола - чтобы иметь достаточно медицинских доказательств, подтверждающих такие процедуры.
Согласно новым принципам, гормональная терапия и операции по смене пола для несовершеннолетних будут ограничены.
База знаний, особенно основанных на исследованиях гендерно-ориентированного лечения (гормонального и хирургического), недостаточна, а долгосрочные эффекты малоизвестны, - утверждается в отчете агентства.
Это особенно верно для подростков, у которых стабильность их гендерной неконгруэнтности неизвестна.
Международное общество доказательной гендерной медицины SEGM написало, что нынешние норвежские рекомендации, определяющие методы лечения детей с гендерной дисфорией, основаны на “гендерно-подтверждающей” модели ухода, даже не требующей психологической оценки.
Авторы отчета особенно обеспокоены непропорционально высокими показателями СДВГ, аутизма и синдрома Туретта, обнаруженными среди молодежи с гендерной дисфорией.
Согласно сообщению местных новостей, с 1975 по 1990 год примерно четырем норвежцам в год рекомендовали медицинские вмешательства, такие как заместительная гормональная терапия или операция по смене места жительства.
Но в последние годы в скандинавской стране наблюдается резкий рост числа медицинских консультаций по поводу гендерной дисфории. В период с 2007 по 2010 год число лиц, направляемых на консультации к медикам, выросло более чем в десять раз.
Если Норвегия примет рекомендации UKOM, это поставит страну в один ряд со Швецией, Финляндией и Англией. Эти страны недавно ввели новые гарантии, защищающие несовершеннолетних от слепого принятия “гендерно-подтверждающего” ухода.
Норвегия пошла по стопам своих северных соседей Швеции и Финляндии, а также Англии, заявив об экспериментальном характере молодежных гендерных преобразовани, - сказал представитель SEGM .
Американский журналист-расследователь Джесси Сингал, изучивший данную тему, приветствовал это заявление:
Это четыре страны, все с первоклассными системами здравоохранения, где ученые изучили фактические данные и определили, что доступ к блокаторам и гормонам должен регулироваться более жестко.
Опубликовано: Светлана Гарусева