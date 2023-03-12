Гигантское цветение морских водорослей, которое можно увидеть из космоса, угрожает пляжам во Флориде и Мексике

Простираясь примерно на 5000 миль — примерно в два раза шире Соединенных Штатов — толстый слой саргасса плавает между Мексиканским заливом и берегами Западной Африки.

В открытой воде эти гигантские заросли водорослей в основном безвредны и даже имеют некоторые преимущества.

Так, они служат средой обитания для некоторых рыб и ракообразных и поглощают углекислый газ.

Но океанские течения толкают саргассум на запад, в результате чего сотни тонн морских водорослей вымывает на пляжи Карибского бассейна и Мексиканского залива.

Там оно может заглушить кораллы, нанести ущерб прибрежным экосистемам и ухудшить качество воды и воздуха по мере их гниения.

Ученые говорят, что это цветение является одним из крупнейших за всю историю наблюдений.

Это вызывает опасения, что нашествие морских водорослей на пляжи в ближайшие недели и месяцы может быть особенно серьезным.

Гигантские насыпи саргасса - это больше, чем неприятность и бельмо на глазу, сказал Брайан Барнс, доцент-исследователь в Колледже морских наук Университета Южной Флориды.

Даже если это происходит только в прибрежных водах, оно может заблокировать впускные клапаны для таких объектов, как электростанции или опреснительные установки, причалы могут быть полностью затоплены, и лодки не смогут пройти. Это действительно может угрожать критически важной инфраструктуре.

Отсюда вытекают экономические проблемы. Нашествие саргасса может задушить туризм, а удаление сотен тонн водорослей с пляжей обходится дорого.

Ученые заметили более десяти лет назад, что цветение саргассума начало расти с ошеломляющей скоростью.

С тех пор исследователи задокументировали распространение водорослей в тропической Атлантике.

Исследуя факторы, способствующие такому резкому росту саргасса, ученые обнаружили, что деятельность человека и изменение климата засоряют реки, впадающие в Атлантику, азотом и другими питательными веществами.

Это затем питает цветение водорослей.

Как правило, плавающие плоты саргасса скапливаются в части Северной Атлантики, называемой Саргассовым морем.

Гольфстрим переносит растения по всему Атлантическому бассейну, что позволяет водорослям распространяться и закрепляться в разных частях океана.