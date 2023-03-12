Мой сын превратился в мою дочь. Я люблю ее, но я все еще скорблю о потере моего сына

Когда ребенок Стейси Чиллеми оказался трансгендером, ей пришлось оплакивать потерю своего сына. Терапия помогла ей понять, что ее ребенок внутри все тот же человек — только счастливее.

Как мать, я планировала идеальную маленькую жизнь для своих троих детей в своей голове.

Я представляла, что они вырастут, встретят замечательного человека противоположного пола, поженятся и заведут детей. Я была бы бабушкой, и мы все жили бы долго и счастливо.

Но когда один из моих детей оказался трансгендером, я поняла, что должна избавиться от этого видения.

Благодаря терапии я научилась принимать свою новую дочь, оплакивая потерю моего сына.

Мой сын с юных лет отличался от других моих детей

В то время как мой старший сын наряжался персонажами Marvel и притворялся, что умеет летать, мой младший сын пошел в комнату моей дочери, чтобы поиграть с ее куклами и нарядился в ее наряд принцессы.

В 16 лет он признался, что он гей, и я сказала ему, что всегда буду любить и поддерживать его.

В то же время было трудно смириться с тем, что жизнь не будет такой красивой маленькой картинкой, которую я нарисовала в своей голове.

Несколько лет спустя, в 18 лет, он сказал мне, что он трансгендер и хочет стать девушкой.

Я не была шокирована; думаю, в глубине души я уже знала.

Тот факт, что я теряла своего сына, огорчал меня, но я знала, что должна быть рядом со своим ребенком, несмотря ни на что.

Сначала мне пришлось оплакивать потерю моего сына

Я присоединилась к нескольким виртуальным группам поддержки, где познакомилась с другими родителями трансгендерных детей, но группы заставили меня столкнуться с вещами, с которыми я не была готова справиться эмоционально.

Именно тогда я решила найти психотерапевта, который помог бы мне справиться со своими эмоциями. Мы с терапевтом сразу же сошлись.

Я быстро поняла, что нахожусь на стадии траура, потому что, технически, я потеряла сына.

Я осознала, что траур действительно поразил меня, когда моя новая дочь закончила среднюю школу.

До этого момента я все еще называла ее по имени, которое дала ей при рождении, и она не возражала.

Но она сказала, что после окончания школы хотела бы, чтобы ее называли выбранным ею именем, а не ее мертвым именем.

Я знала, что должна отпустить своего сына и уважать желания моей новой дочери в течение короткого периода времени.

В моих глазах выпускной был днем, когда я потеряла своего сына. Имя, которое я ему дала, исчезло; мой сын исчез — сын, которого я родила и растила столько лет. Это было трудно принять.

Мой психотерапевт помог мне высвободить все подавленные эмоции, которые я накопила.

Я наконец-то смогла поговорить с кем-то, кроме моих друзей и семьи, кто мог бы высказать мне непредвзятое мнение без осуждения.

Я поняла, что, потеряв сына, я обрела дочь

Мой психотерапевт помог мне понять, что мой ребенок остался тем же человеком; внутри нее ничего не изменилось.

Она по-прежнему добрый, любящий и добросердечный человек, каким всегда была. Изменилась только ее внешность.

Это осознание помогло мне стать более восприимчивой. Я была счастлива, что моя дочь счастлива и что она может быть тем человеком, которым всегда хотела быть — женщиной.

Я также осознала, что горжусь своей дочерью за то, что у нее хватило смелости жить по-настоящему. Это делает меня таким счастливым, и это нужно отпраздновать.

Связь между моей дочерью и мной также окрепла с момента ее перехода. Мы больше рассказываем о себе, и я поддерживаю ее во всем, что она делает.

Мы даже меняемся одеждой, что является забавным способом сблизиться.

Хотя я полностью принимаю и люблю свою дочь, я все еще переживаю потерю

Хотя я смирилась с переходом моего ребенка, горе все еще остается тем, с чем я живу. Некоторые дни даются легче, чем другие.

Когда у меня бывают свободные дни, я стараюсь быть добрым к себе и помнить, что быть родителем трансгендерного ребенка - это путешествие.

Это нелегко, и требуется время, чтобы приспособиться к изменениям, которые с этим связаны.

Мне пришлось противостоять своим предубеждениям и предвзятым представлениям о том, какой должна быть жизнь моего ребенка.

Мне пришлось научиться принимать своих детей такими, какие они есть.

В эти выходные я напоминаю себе, что наша связь крепче, чем когда-либо, и что сейчас она счастливее. И это все, что имеет значение.