Мой сын превратился в мою дочь. Я люблю ее, но я все еще скорблю о потере моего сына
Когда ребенок Стейси Чиллеми оказался трансгендером, ей пришлось оплакивать потерю своего сына. Терапия помогла ей понять, что ее ребенок внутри все тот же человек — только счастливее.
Как мать, я планировала идеальную маленькую жизнь для своих троих детей в своей голове.
Я представляла, что они вырастут, встретят замечательного человека противоположного пола, поженятся и заведут детей. Я была бы бабушкой, и мы все жили бы долго и счастливо.
Но когда один из моих детей оказался трансгендером, я поняла, что должна избавиться от этого видения.
Благодаря терапии я научилась принимать свою новую дочь, оплакивая потерю моего сына.
Мой сын с юных лет отличался от других моих детей
В то время как мой старший сын наряжался персонажами Marvel и притворялся, что умеет летать, мой младший сын пошел в комнату моей дочери, чтобы поиграть с ее куклами и нарядился в ее наряд принцессы.
В 16 лет он признался, что он гей, и я сказала ему, что всегда буду любить и поддерживать его.
В то же время было трудно смириться с тем, что жизнь не будет такой красивой маленькой картинкой, которую я нарисовала в своей голове.
Несколько лет спустя, в 18 лет, он сказал мне, что он трансгендер и хочет стать девушкой.
Я не была шокирована; думаю, в глубине души я уже знала.
Тот факт, что я теряла своего сына, огорчал меня, но я знала, что должна быть рядом со своим ребенком, несмотря ни на что.
Сначала мне пришлось оплакивать потерю моего сына
Я присоединилась к нескольким виртуальным группам поддержки, где познакомилась с другими родителями трансгендерных детей, но группы заставили меня столкнуться с вещами, с которыми я не была готова справиться эмоционально.
Именно тогда я решила найти психотерапевта, который помог бы мне справиться со своими эмоциями. Мы с терапевтом сразу же сошлись.
Я быстро поняла, что нахожусь на стадии траура, потому что, технически, я потеряла сына.
Я осознала, что траур действительно поразил меня, когда моя новая дочь закончила среднюю школу.
До этого момента я все еще называла ее по имени, которое дала ей при рождении, и она не возражала.
Но она сказала, что после окончания школы хотела бы, чтобы ее называли выбранным ею именем, а не ее мертвым именем.
Я знала, что должна отпустить своего сына и уважать желания моей новой дочери в течение короткого периода времени.
В моих глазах выпускной был днем, когда я потеряла своего сына. Имя, которое я ему дала, исчезло; мой сын исчез — сын, которого я родила и растила столько лет. Это было трудно принять.
Мой психотерапевт помог мне высвободить все подавленные эмоции, которые я накопила.
Я наконец-то смогла поговорить с кем-то, кроме моих друзей и семьи, кто мог бы высказать мне непредвзятое мнение без осуждения.
Я поняла, что, потеряв сына, я обрела дочь
Мой психотерапевт помог мне понять, что мой ребенок остался тем же человеком; внутри нее ничего не изменилось.
Она по-прежнему добрый, любящий и добросердечный человек, каким всегда была. Изменилась только ее внешность.
Это осознание помогло мне стать более восприимчивой. Я была счастлива, что моя дочь счастлива и что она может быть тем человеком, которым всегда хотела быть — женщиной.
Я также осознала, что горжусь своей дочерью за то, что у нее хватило смелости жить по-настоящему. Это делает меня таким счастливым, и это нужно отпраздновать.
Связь между моей дочерью и мной также окрепла с момента ее перехода. Мы больше рассказываем о себе, и я поддерживаю ее во всем, что она делает.
Мы даже меняемся одеждой, что является забавным способом сблизиться.
Хотя я полностью принимаю и люблю свою дочь, я все еще переживаю потерю
Хотя я смирилась с переходом моего ребенка, горе все еще остается тем, с чем я живу. Некоторые дни даются легче, чем другие.
Когда у меня бывают свободные дни, я стараюсь быть добрым к себе и помнить, что быть родителем трансгендерного ребенка - это путешествие.
Это нелегко, и требуется время, чтобы приспособиться к изменениям, которые с этим связаны.
Мне пришлось противостоять своим предубеждениям и предвзятым представлениям о том, какой должна быть жизнь моего ребенка.
Мне пришлось научиться принимать своих детей такими, какие они есть.
В эти выходные я напоминаю себе, что наша связь крепче, чем когда-либо, и что сейчас она счастливее. И это все, что имеет значение.
Опубликовано: Храмова Оксана