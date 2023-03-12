Виктор Дробыш подает в суд на певицу Настю Крайнову

Продюсер считает, что солистка незаконно исполняет песню «Самый, самый», авторские права на которую ей не принадлежат.

Продюсер Виктор Дробыш в эфире программы «Ты не поверишь!» заявил о своем намерении подать в суд иск к экс-солистке группы «Тутси» Насте Крайновой - из-за исполнения песни «Самый, самый».

Это вопиющий случай пиратства, с которым нужно бороться. Очень странно, что можно вот так безнаказанно и нагло делать то, что она делает, - цитирует слова Дробыша Рамблер.

Настя Крайнова ушла из коллектива 13 лет назад. Все это время певица выступает со своей сольной программой, в том числе исполняет и этот хит.

Автор слов к данному треку, поэт Георгий Волев, также занял сторону продюсера. Однако певица утверждает, что она имеет право на песню, так как в аранжировках звучит ее голос, пишет ФАН.

В последние недели к группе «Тутси» и разборкам коллектива с экс-солисткой Настей Крайновой приковано большое внимание.

Ранее Ира Ортман заявила, что она намерена судиться со своей бывшей коллегой из-за названия группы, которое присутствует на афишах певицы.