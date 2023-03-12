Загадочная воронка образовалась в Турции после землетрясения

Евгений Чувилин кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий.

«Обнаруженное в Турции чашеобразное проседание поверхности земли, является типичной карстовой воронкой. Это достаточно распространенное на Земле явление, связанное с развитием карста-процессов растворения, выщелачивания горных пород поверхностными и подземными водами с образованием различных пустот и формированием своеобразных форм рельефа.

Карст происходит в относительно растворимых природными водами горных породах, например, в карбонатных (известняках, доломитах), в гипсах, каменной соли. Карстовая воронка в Турции, по-видимому, связана с карстовым процессом в карбонатных породах. Для этого района Турции характерно развитие карстовых процессов как раз в карбонатных породах.

Образованию воронки предшествовало возникновении вблизи земной поверхности карстовой полости. В дальнейшем за счет обвала свода этой подземной полости под действием вышележащих пород и дисперсных грунтов произошло образование так называемой провальной (гравитационной) воронки.

Судя по фотографии провал был неглубокий, фактически мы видим чашеобразное проседание, которое не разрушило сильно поверхностный слой грунта в центральной части воронки.

Толчком к образованию этой карстовой воронки могло быть произошедшее сильное землетрясение в этом районе».