Напиток какао таит в себе секрет вечной молодости

В какао-бобах содержится вещество, которое помогает бороться с диабетом, онкологией, инфарктами и инсультами.

Это уникальное вещество называется эпикатехин. Оно помогает бороться со многими сложными заболеваниями и поддерживает нормальную работу организма.

Кроме того, какао-бобы содержат такое полезное вещество, как меланин. Он помогает коже оставаться упругой и молодой, избегать негативного влияния ультрафиолетовых лучей, предотвращает солнечные ожоги.

Научные исследования подтвердили, что какао не приводит к набору лишних килограммов, как считалось раньше. Наоборот, напиток способствует избавлению от избыточного веса, потому что насыщение от него происходит гораздо быстрее, чем от кофе или чая.

Правильнее употреблять какао в первой половине дня. Сахар в напиток можно не добавлять, а вот молоко и палочка корицы для более насыщенного аромата будут весьма кстати.