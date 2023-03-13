Брнабич: Сербия вынуждена расплачиваться за отказ присоединиться к санкциям против России

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ее страна расплачивается за то, что решила не присоединяться к санкциям в отношении России.

Она подчеркнула, что позиция сербских властей по этому вопросу остается неизменной, поскольку соответствует национальным интересам страны.

Брнабич уточнила, что решение Сербии основано на нормах международного права, и страна готова защищать свою позицию.

Она также напомнила, что президент Александар Вучич ни разу не менял свою позицию по поводу санкций.

Тем временем сербская оппозиция сначала обещала не вводить санкции, а теперь требует, чтобы правительство присоединилось к ним.