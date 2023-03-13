Сборная РФ выступит на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии
Российская футбольная сборная примет участие в чемпионате центральноазиатской ассоциации.
Днём 13 марта стало известно, что в июне 2023 года пройдёт чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии, в котором впервые в истории выступил российская национальная футбольная сборная. Известно, что данное подразделение является частью Азиатской футбольной конфедерации.
В Футбольной ассоциации Центральной Азии выступают такие государства, как Афганистан, Таджикистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. По всей видимости, новым участником организации станет Россия.
Известно, что ранее футбольные клубы РФ и национальная сборная Российской Федерации была исключена из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что стало реакцией данных организаций на специальную военную операцию в Украине.
Представители правительств ряда западных государств просят администрацию Международного Олимпийского Комитета (МОК) не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года, которые должны состояться в Париже. В самом МОК утверждают, что ещё не приняли решение об участии атлетов из Беларуси и РФ в данном мероприятии.
Примечательно, что некоторые западные политические деятели выступили с предложением о допуске россиян и белорусов к участию в следующей Олимпиаде, но лишь под нейтральным флагом, под которым обычно выступают попавшие под санкции или политические беженцы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
-
Наталья Гончарова
Сухоруков, Дубцова и Милявская не скрывают, что обращались за помощью к психиатрам
Сегодня известные личности не боятся осуждения и рассказывают о своих психических проблемах. Клиентами психиатрических клиник в свое время были певицы Лолита Милявская, Ирина Дубцова, актер Виктор Сухоруков.Подробнее...
-