Сборная РФ выступит на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Российская футбольная сборная примет участие в чемпионате центральноазиатской ассоциации.

Днём 13 марта стало известно, что в июне 2023 года пройдёт чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии, в котором впервые в истории выступил российская национальная футбольная сборная. Известно, что данное подразделение является частью Азиатской футбольной конфедерации.

В Футбольной ассоциации Центральной Азии выступают такие государства, как Афганистан, Таджикистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Туркмения. По всей видимости, новым участником организации станет Россия.

Известно, что ранее футбольные клубы РФ и национальная сборная Российской Федерации была исключена из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что стало реакцией данных организаций на специальную военную операцию в Украине.

Представители правительств ряда западных государств просят администрацию Международного Олимпийского Комитета (МОК) не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024 года, которые должны состояться в Париже. В самом МОК утверждают, что ещё не приняли решение об участии атлетов из Беларуси и РФ в данном мероприятии.

Примечательно, что некоторые западные политические деятели выступили с предложением о допуске россиян и белорусов к участию в следующей Олимпиаде, но лишь под нейтральным флагом, под которым обычно выступают попавшие под санкции или политические беженцы.