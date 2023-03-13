58-летняя Лютаева раскрыла секретный рецепт, помогающий бороться с морщинами, отеками в домашних условиях
Звезда "Гардемарин" Татьяна Лютаева носила звание одной из самых красивых актрис СССР. Сейчас в свои 58 лет артистка выглядит отлично. У нее имеются свои секреты сохранения красоты и молодости без визита к косметологу.
Актриса Татьяна Лютаева, проснувшаяся знаменитой после того, как сыграла Анастасию Ягужинскую в картине "Гардемарины", стала одной из самых красивых советских актрис.
Даже сейчас, когда артистке 58 лет, она не перестает поражать окружающих своей привлекательностью.
-
Когда звезда экрана выложила в Сеть свои снимки в молодости, поклонники восхитились ее утонченной красотой, не забыв похвалить свою любимицу за то, что она до сих пор выглядит гораздо моложе своего биологического возраста.
В ответ актриса поделилась рецептом, который помогает ей повышать эластичность кожи дома без похода в косметологический кабинет.
Суть метода в том, что в 2 емкости набирается вода горячая и холодная. Попеременно полотенца, которых должно быть 2, опускаются то в горячую, то в холодную воду.
Горячее полотенце прикладывается к лицу на 4-5 секунд, а холодное на 2-3 секунды. После процедура повторяется несколько раз.
Опубликовано: Наталья Гончарова