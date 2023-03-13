58-летняя Лютаева раскрыла секретный рецепт, помогающий бороться с морщинами, отеками в домашних условиях

Когда звезда экрана выложила в Сеть свои снимки в молодости, поклонники восхитились ее утонченной красотой, не забыв похвалить свою любимицу за то, что она до сих пор выглядит гораздо моложе своего биологического возраста.

В ответ актриса поделилась рецептом, который помогает ей повышать эластичность кожи дома без похода в косметологический кабинет.

Суть метода в том, что в 2 емкости набирается вода горячая и холодная. Попеременно полотенца, которых должно быть 2, опускаются то в горячую, то в холодную воду.

Горячее полотенце прикладывается к лицу на 4-5 секунд, а холодное на 2-3 секунды. После процедура повторяется несколько раз.