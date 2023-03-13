Кара Делевинь на Красной дорожке вручения Оскара с разрезом до бедра

Кара Делевинь дебютирует на Красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в дерзком платье с разрезом до бедра.

Кара Делевинь принесла старый голливудский гламур на красную дорожку церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье 2023 года.

Звезда "Единственных убийств в здании", которая сегодня вечером выступает на церемонии награждения, поразила в своем дерзком красном платье Elie Saab и драгоценностях Bulgari.

Ее платье на одно плечо было с разрезом до бедра, из-под которого виднелись туфли на каблуках Stuart Weitzman на платформе.

Для гламура Делевинь сделала блеск для глаз и розовые губы, а волосы зачесала назад, чтобы придать лицу гладкий вид.