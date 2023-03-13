Кара Делевинь на Красной дорожке вручения Оскара с разрезом до бедра
Кара Делевинь дебютирует на Красной ковровой дорожке церемонии вручения премии "Оскар" в дерзком платье с разрезом до бедра.
Кара Делевинь принесла старый голливудский гламур на красную дорожку церемонии вручения премии "Оскар" в воскресенье 2023 года.
Звезда "Единственных убийств в здании", которая сегодня вечером выступает на церемонии награждения, поразила в своем дерзком красном платье Elie Saab и драгоценностях Bulgari.
Ее платье на одно плечо было с разрезом до бедра, из-под которого виднелись туфли на каблуках Stuart Weitzman на платформе.
Для гламура Делевинь сделала блеск для глаз и розовые губы, а волосы зачесала назад, чтобы придать лицу гладкий вид.
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Для своего дебюта на церемонии награждения 30-летняя модель-актриса покорила всех в впечатляющем комбинезоне Carolina Herrera с длинным рукавом и глубоким вырезом, украшенным объемными аппликациями в виде розочек.
Дизайнерское изделие, взятое из только что дебютировавшей коллекции бренда осень / зима 2023, также включало эффектную верхнюю юбку, которую звезда продемонстрировала на ковровой дорожке.
Опубликовано: Антон Райт