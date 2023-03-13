Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 21 года

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект о поступательном повышении призывного возраста для военнообязанных.

Вечером 13 марта информационная база российской Государственной думы опубликовала сведения о том, что на рассмотрение в ведомство поступил проект закона о подъёме призывного возраста на воинскую службу в России. Законопроект предполагает поднять возраст воинского призыва до 21 года.

Согласно тексту документа, также предлагается поднять верхнюю планку призыва на службу в армию, которая сейчас в России составляет 27 лет. В случае принятия закона, граждане Российской Федерации смогут призываться на военную службу до 30 лет.

Известно, что автором данного закона является лидер думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместители — Юрий Швыткин и Андрей Красов. Ранее Картаполов сам неоднократно заявлял о необходимости подъёма призывного возраста в стране, настаивая также на увеличении численности армии.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что он призван позволить гражданам России получить высшее, общее среднее и профессионально-техническое образование. Вместе с подъёмом нижней планки возраста призыва в Вооружённые силы также ожидаемо сократится численность потенциальных призывников, уверены в Госдуме.

В органе отметили, что законопроект будет приниматься поэтапно: с 2024 года на службу в армию будут призываться граждане от 19 до 30 лет, в 2025 — от 20 до 30 лет, а уже в 2026 и далее в национальных войсках РФ на срочную службу будут состоять граждане от 21 года до 30 лет.