В Иране полиция охотится за девушками, запустившими вирусный танцевальный тренд Селены Гомес

Иранские женщины в ответ сняли множество видео, где они сами исполняют этот танец без головных уборов.

Иранская полиция разыскивает группу девушек, которые запустили вирусный танцевальный тренд Селены Гомес.

На прошлой неделе в Интернете было опубликовано видео, на котором пять молодых иранских женщин исполняют танцевальный номер под афропоп-хит "Успокойся" Ремы и Селены Гомес.

Женщины танцевали без платков перед многоэтажками в Шахрак Экбатан - жилом комплексе на западе Тегерана, который стал очагом антиправительственных протестов.

На следующий день популярный аккаунт в Твиттере, делящийся новостями из Экбатана, сообщил, что полиция приехала в поисках танцовщиц.

Они искали записи камер видеонаблюдения в блоке 13, чтобы идентифицировать девушек, которые просто танцевали и не были вовлечены в какую-либо политическую деятельность. Было замечено, как полиция проверяла видеозапись и допрашивала охранников, - говорится в сообщении.

Иранские женщины в ответ сняли множество видео, где они сами исполняют этот танец.

Активисты похвалили женщин в 41-секундном ролике за их мужество, бросившее вызов запрету Исламской Республики на публичные танцы и строгому общественному дресс-коду, предписывающему ношение платков на публике.

Протесты против общественного дресс-кода началось в Иране в сентябре прошлого года после смерти в полицейском участке 22-летней курдки Махсы Амини, которая была задержана за “неподобающий наряд”.

Молодые женщины, снимающие платки, стали одним из основных элементов протестного движения, которое выросло до призывов к свержению Исламской республики.

Иранские силы безопасности ответили репрессиями, в ходе которых, по данным правозащитных организаций, тысячи человек были арестованы и по меньшей мере четверо протестующих казнены.

В январе молодая иранская пара, сообщают СМИ, была приговорена к 10 с половиной годам тюремного заключения за публикацию видео, где они танцуют вместе на центральной площади в Тегеране.