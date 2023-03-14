Spiegel: судно, которое участвовало в подрыве «Северных потоков», находится на острове Рюген
2023-03-14 00:56
Издание Der Spiegel пишет, что на немецком острове Рюген находится судно, которое могло быть задействовано в подрыве «Северных потоков».
Речь идет о яхте «Андромеда». По информации журналистов, группа людей направилась на ней к газопроводам «Северный поток» 6 сентября 2022 года.
В январе немецкие следователи провели обыск на яхте, забрав оттуда бортовую электронику на исследование.
Сообщается также, что в ходе обыска на яхте «Андромеда» были обнаружены следы взрывчатки, а электронный адрес, с которого арендовали судно, указывает на Украину.
Ранее автор расследования подрывов «Северных потоков» американский журналист Сеймур Херш заявил, что версия с «Андромедой» нужна, чтобы отвлечь внимание от его материалов.
Опубликовано: Светлана Репина