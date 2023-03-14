«Известия»: российские военные получили новые планирующие бомбы

Издание «Известия» сообщает, что Военно-космическим силам России предоставлены новые планирующие бомбы.

В Минобороны изданию сообщили, что эти боеприпасы уже прошли все необходимые испытания, и теперь поступают в арсеналы ВКС.

По данным ведомства, такие бомбы могут планировать на расстояние в десятки километров.

Боеприпасы оснащены системами для точного поражения наземных целей, движущихся бронированных объектов и другого транспорта.

Ранее российские Воздушно-космические силы начали использовать боеприпасы «Гром» в зоне проведения спецоперации на Украине.