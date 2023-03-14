«Известия»: российские военные получили новые планирующие бомбы
Издание «Известия» сообщает, что Военно-космическим силам России предоставлены новые планирующие бомбы.
В Минобороны изданию сообщили, что эти боеприпасы уже прошли все необходимые испытания, и теперь поступают в арсеналы ВКС.
По данным ведомства, такие бомбы могут планировать на расстояние в десятки километров.
Боеприпасы оснащены системами для точного поражения наземных целей, движущихся бронированных объектов и другого транспорта.
Ранее российские Воздушно-космические силы начали использовать боеприпасы «Гром» в зоне проведения спецоперации на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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